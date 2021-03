Kariņš atklāj, kad varētu runāt par veikalu atvēršanu

Pēc Kariņa vārdiem, valdība neplānojot slēgt neko no tā, kas pašlaik darbojas, savukārt par visu veikalu atvēršanu vēl priekšā esot diskusija, tomēr viņš uzskata, ka to atvēršana nenotiks pašlaik, bet par to varētu runāt pēc trim nedēļām, kad beigsies jauno stingrāko ierobežojumu posms.