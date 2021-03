Turpinājumā pievērsīsimies Rīgas "Dinamo" aizvadītajai sezonai, apspriežot arī Pētera Skudras atbrīvošanu no amata.

Tāpat aicināsim bijušo hokejistu pakomentēt, kas atšķiras no laikiem, kad viņš bija daļa no "Dinamo" sistēmas, kā arī atzīmēt ko pozitīvu no aizvadītās sezonas.