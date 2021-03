"Man nebija ne mazākās nojausmas, ka arī es esmu piedzīvojusi šo praksi. Man nebija aizdomas par biežo urīnceļu infekciju iemeslu, tāpat to nesaistīju ar to, ka sekss allaž bija ļoti sāpīgs un to, kāpēc es nekad nebiju piedzīvojusi orgasmu," atklāta ir sieviete. "Kad to uzzināju, es jutos nodota, bet nevarēju dusmoties uz vecmāmiņu. Viņai ir leikēmija, manas dusmas tikai pasliktinātu vecmāmiņas veselības stāvokli.