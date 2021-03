Tiešraide ⟩ Vakcīnas pret Covid-19 - ABC. Intervija ar Vakcinācijas projekta biroja pārstāvi

"Vakcinācijas projekta birojs bija kļuvis par zibensnovedēju dažādām bažām, tāpēc esam nolēmuši uzlabot tā darbību un reorganizēt to, pievienojot Nacionālajam veselības dienestam, tādējādi tas būs tuvāk notikumiem un dienestam, kas strādā ar veselības nozari," sacīja ministrs.

Vakcinācijas projekta norisi ikdienā nodrošinās koordinācijas grupa, kurā būs iekļauti Veselības ministrijas, NVD, Slimību profilakses un kontroles centra, Zāļu valsts aģentūras un citu VM iestāžu vadošie darbinieki un eksperti. Vakcinācijas projekta regulāru pārraudzību nodrošinās Vakcinācijas projekta Rīcības komiteja, kuru vadīs veselības ministrs un kurā tiks aicināti darboties arī citu ministriju un organizāciju pārstāvji no Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas u.c.

"Līdzšinējā visaptverošas vakcinācijas pret Covid-19 projekta īstenošana ir uzrādījusi esošā pārvaldības modeļa stiprās un vājās vietas. No vienas puses, īpaša projekta koordinācijas vienība ir vajadzīga, no otras - Vakcinācijas projekta biroju gan sabiedrība, gan nozare ir uztvērusi kā kaut ko atsevišķu no nozares un ministrijas.