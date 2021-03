"Ir jāpielabo tikai daži sīkumi." Makgregora treneris par gaidāmo revanša cīņu pret Porjē

"Mums ir jātiek skaidrībā ar tiem sasodītajiem spērieniem pa ikru un aizsardzību pret tiem. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka to jau esam atrisinājuši. Manuprāt citos aspektos viņš lieliski, līdz ar to, dodiet mums revanšu un mēs to uzvarēsim. Vismaz es tā domāju," sacīja Kavana.

"Ir jāpielabo tikai daži sīkumi. Ir jāizmanto MMA, nevis boksa mentalitāte. Konors allaž ir bijis slavens ar savām kustībām un spēju mainīt stājas. Mums to ir jādabū atpakaļ. Nav jau tā, ka to būtu jāapgūst vai arī pat jāiemācās no jauna. To vienkārši ir jāatgriež. Esam jau sākuši pie tā strādāt," nobeigumā sacīja Kavana.