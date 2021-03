Lietuvā atvērs veikalus, muzejus un galerijas

Lietuvas valdība trešdien pieņēmusi lēmumu atvieglot Covid-19 dēļ noteiktās karantīnas režīmu, no nākamās pirmdienas, 15.marta, atļaujot strādāt visiem veikaliem, kuriem ir atsevišķa ieeja no āra, neatkarīgi no to platības, kā arī atvērt muzejus un galerijas, ievērojot papildu drošības prasības.