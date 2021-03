Piecas Zodiaka zīmes, kuras mīl tērēt naudu savam labumam

Auns ir impulsīvs tērētājs. Jums patīk pilnībā izbaudīt dzīvi, un jūsu moto ir tāds, ka nauda tiek nopelnīta tēriņiem, un jūs pat sev sakāt, ka, iepērkoties, jūs palīdzat ekonomikai! Jūs esat ļoti impulsīvs un bieži pērkat lietas, kas iekrīt acīs mirkļa uzplūdos. Vislabāk ir izvairīties no pirkšanas kārdinājumiem.

Vēzim vajadzētu par katru cenu izvairīties no tirdzniecības centra. Vēži ir pazīstami ar savu bērnišķīgo personību un spontanitāti, pamanot kaut ko, kas viņiem patīk, ārpus viņu cenu diapazona. Kad jūsu krājkasīte ir tukša, jūs rīkojaties tā, it kā tā nebūtu jūsu vaina, jūs neesat atbildīgs par savu naudu un jums ir grūti izvairīties no kārdinājumiem.