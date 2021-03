Valdība varētu lemt par nodokļu mazināšanu cilvēkiem, kuri strādā attālināti

Valdība otrdien pieteica mērķi būtiski paplašināt strādāšanu no mājām. Ar sociālajiem partneriem tagad risinās sarunas par to, kā finansiāli motivēt attālinātā darba veikšanu. Viens no risinājumiem varētu būt nodokļa sloga mazināšana. Ceturtdien, 11. martā, gaidāmi valdības precizējumi, ziņo "TV3 Ziņas".