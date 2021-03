Stacionēto Covid-19 pacientu skaits samazinājies līdz 706

Aizvadītās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 65 pacienti, tai skaitā četri pārvesti, bet kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopumā izrakstīti 8988 šo slimību pārslimojuši cilvēki.

Starp 11 aizvadītajā diennaktī mirušajiem ir pieci cilvēki vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.