Nepiegādātās vakcīnas pret Covid-19 izvadāt palīdz divi uzņēmumi, tostarp "Recipe Plus"

Vakcīnas pret Covid-19, kuras sākotnēji laikā nepiegādāja kompānija SIA "Oribalt Rīga", ar kuru Veselības ministrija nolēmusi neturpināt sadarbību, patlaban palīdz izvadāt divi uzņēmumi, no kuriem viens ir AS "Recipe Plus", liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.