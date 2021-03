Polija vēlas aizliegt LGBTQ cilvēkiem adoptēt bērnus kā vientuļajiem vecākiem

Polijā jau ir aizliegts viendzimuma pāriem adoptēt bērnus, taču šo aizliegumu var apiet, ja adopcijas pieteikumu iesniedz viens no topošajiem vecākiem.

Taču lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) tiesību aktīvisti norāda, ka bērni tieši cietīs no šī aizlieguma.

Par deklarāciju nobalsoja 492 EP deputāti, pret balsoja 141 deputāts, bet 46 no balsošanas atturējās.

EP deputāte no Vācijas Terija Reintke, kura ir viena no rezolūcijas iniciatorēm, pauda gandarījumu par lielo atbalstu šim dokumentam.

"Izmantosim to. Pārvērtīsim to konkrētā politiskā rīcībā: labākos likumos, labākā to ievērošanā, labākā aizsardzībā," tviterī norādīja politiķe.