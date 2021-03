Aizvadītajā diennaktī stacionēti 52 Covid-19 pacienti

No visiem patlaban stacionētajiem Covid-19 pacientiem 622 jeb par septiņiem mazāk nekā dienu iepriekš ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 75 jeb par diviem pacientiem mazāk ir ar smagu slimības gaitu.

Aizvadītās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 53 pacienti, tai skaitā četri pārvesti, bet kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopumā izrakstīts 9041 šo slimību pārslimojis cilvēks.

Starp deviņiem aizvadītajā diennaktī mirušajiem ir trīs cilvēki vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un četri - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.