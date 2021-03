LFF atsauc "Noah" licenci gaidāmajai Virslīgas sezonai

LFF Disciplinārlietu komiteja (DK), izvērtējot situāciju, kas skar izmaiņas "Noah" klubā un šo izmaiņu radītās sekas, ir secinājusi, ka klubs neatbilst vairākiem LFF Klubu licencēšanas noteikumu kritērijiem, tajā skaitā obligātajiem, kas ir nepieciešami, lai tas saglabātu LFF-A licenci dalībai 2021.gada "Optibet" virslīgas čempionātā. Līdz ar to klubam piešķirtā licence ir atsaukta, kas nozīmē, ka virslīgas jaunajā sezonā spēkiem mērosies astoņas komandas, vēsta LFF.

Lēmums pieņemts, iepazīstoties ar 2021.gada 10.marta LFF klubu licencēšanas finanšu kritēriju eksperta atzinumu par "Noah" šī brīža atbilstību klubu licencēšanas finanšu kritērijiem, 2021.gada 9.marta vēstuli no Rīgas "Dinamo" par to, ka no "Noah" puses nav izpildīti 2021.gada 20.janvāra sadarbības līguma finansiālie nosacījumi, 2021.gada 11.marta Tukuma Sporta skolas vēstuli, kurā norādīts, ka Tukuma Sporta skola pārtrauc 2021.gada 21.janvāra īres līgumu starp Tukuma Sporta skolu un "Noah", kā arī ņemot vērā, ka joprojām nav izpildīts LFF DK 28.janvāra lēmums attiecībā uz finansiālo saistību nokārtošanu ar Ilūkstes NSS, pamatojoties uz 2020.gada 14.janvāra sadarbības līgumu starp "Noah" un Ilūkstes NSS.