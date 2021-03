Ātri vien zaudē savaldību! Četri agresīvākie Zodiaka zīmju vīrieši

Šīs zīmes ir ļoti spītīgas un vienmēr paliks pie sava. Jo vairāk jūs strīdaties ar viņu vai mēģināt kaut ko pieprasīt, jo vairāk tas Vērsi kaitina. Pat tad, ja viņš vēlāk pārliecināsies, ka jūsu argumenti bija pareizi un viņš kļūdījās, viņš to nekad neatzīs.

Lauva prasa cieņu, pakļaušanos un pašapbrīnu. Jebkura novirze no šī maršruta noved pie tā, ka Lauva sāk kašķēties un niknoties. Tiesa, sākumā jūs neredzēsiet šīs dusmas: Lauvas zina, kā slēpt savas jūtas pieklājības aizsegā. Tomēr ar tiem nepietiks ilgi - diezgan ātri viņi zaudēs savaldību pa īstam un jebkādā veidā piespiedīs jūs paklausīt. Lauvas nepieļauj iejaukšanos tajā, ko viņi uzskata par savu, un sargā to no visa spēka.