Pavļuts: Uzstādīto vakcinācijas tempu šonedēļ, visticamāk, nesanāks izpildīt

Jau ziņots, ka vakcīnas pret Covid-19, kuras sākotnēji laikā nepiegādāja kompānija SIA "Oribalt Rīga", ar kuru Veselības ministrija nolēmusi neturpināt sadarbību, ceturtdien palīdzēja izvadāt divi uzņēmumi, no kuriem viens ir AS "Recipe Plus" un otrs - SIA "Vakcīna".