Šīs blakusparādības skāra vairāk nekā vienu no desmit vakcinētajām personām, bet vemšana un caureja tika novērota mazāk nekā vienai no desmit personām. Savukārt samazināta apetīte, galvas reibšana, svīšana, vēdera sāpes un izsitumi attīstījās mazāk nekā vienam no 100 cilvēkiem. Vakcinētajām personām ir novērotas alerģiskas reakcijas.