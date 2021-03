Kritiska situācija Tallinā - slimnīcā vairs netiek galā ar Covid-19 pacientu lielo skaitu

"Šodien mūsu slimnīcā atrodas 133 Covid-19 pacienti, no kuriem 25 atrodas intensīvās terapijas nodaļā. 22 no pacientiem ir nepieciešams plaušu ventilēšanas aparāts. Šie skaitļi ataino kritisko situāciju. Diennakts laikā miruši trīs pacienti un jaunākajam no viņiem bija 51 gads," stāstīja ārsts.