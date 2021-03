Raidījums: Steigā meklē personālu masu vakcinācijas centriem

Tieši šajā sektorā medicīnā vērojams īpaši liels mediķu trūkums. Veselības ministrija to bija iecerējusi risināt ar papildspēkiem, vakcinācijai pret Covid-19 apmācot mediķus, kuriem vakcinācija nav ikdiena, bet kuri gatavi veikt šo darbu.

Uz potenciālu problēmu norāda arī fakts, ka personālu grūti atrast jau šā brīža vakcinētājiem. Piemēram, Rīgas Austrumu slimnīcā, kurā šobrīd vakcinē vairākus simtus nedēļā, bet masu vakcinācijas laikā mērķis ir 2500, tehniskos palīgus izdevies atrast, bet no medicīnas māsām, kā norāda slimnīcas ambulatorās daļas vadītāja Sarmīte Dzene - brīnumainā kārtā - atrasta tikai viena, lai gan vajadzīgas četras. Turklāt masu vakcinācijas mērogiem Austrumu slimnīca būs neliels punkts.

Reģionos lielākajā punktā Daugavpilī - astoņi tūkstoši vakcināciju nedēļā. Bet, kas to darīs, vēl ir neatbildēts jautājums.

Vakcinācijas koordinatore Daugavpilī Ilona Skrinda stāstīja: "Vieta ir. Tagad, cik mēs sapratām no Vakcinācijas biroja un no Nacionālā veselības dienesta, tiks uzrunāti veicēji, kas to darīs. Pirmām kārtām, cik es sapratu, būs uzrunāta mūsu slimnīca. Ja neizdosies ar slimnīcu vienoties, tad darba grupā bija pieminēts, ka privātās struktūras gatavas iesaistīties."