Austrumlatvijā vides eksperti atklājuši jaunu klinšu ērgļu ligzdu

LVM skaidro, ka pārbaudot vairākas attālas un citos gadalaikos grūti sasniedzamas klinšu ērgļiem būvētas mākslīgās ligzdas, vides eksperti atklāja, ka klinšu ērgļi sākuši apdzīvot vienu no šādām īpaši būvētām ligzdām un, iespējams, sāk to pamazām iekārtot ligzdošanai.

LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis skaidroja, ka LVM vides eksperti no egļu kārtīm būvē ligzdu mākslīgās pamatnes, lai veicinātu klinšu ērgļu ligzdošanas sekmes un to aizsardzību. Tostarp viena no šādām pamatnēm uzstādīta 2017.gadā Austrumlatvijas purvos.