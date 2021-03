Ziņojumā pauž aizdomas, ka ekonomisko lietu tiesnese sadarbojusies ar PVN krāpniekiem

Advokāts apgalvo, ka Rītiņa sūdzības saistītas ar to, ka lietā par cietušo atzītā puse nav piekritusi dalīties ar arestēto naudu. Pats Rītiņš to arī nenoliedz.

Maksātnespējas administratore, kas pieņēmusi shēmotājiem izdevīgos lēmumus, ir Oksana Pulle-Čižova. Viņa iekļāva Tračuma klientus "Kazakov" kreditoru reģistrā un neko aizdomīgu nepamanīja. Kopš 8. marta viņa vairs nav "Kazakov" maksātnespējas administratore. Viņu Saeima apstiprinājusi par jaunveidojamās Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi. Pulle-Čižova apšauba to, ka "Kazakov" varēja būt daļa no PVN krāpšanas shēmas, bet Burkāna ziņojumā minētās aizdomas par palīdzību PVN krāpniekiem viņa noraida.

Pulle-Čižova: "Kā administrators es vērtēju dokumentus, un parādnieka pārstāvis nav nodevis man grāmatvedības dokumentus. Līdz ar to es savā darbībā vadījos no tiem dokumentiem, kuri man tika iesniegti kopā ar kreditoru prasījumiem."

Pulle-Čižova būs viena no deviņiem tiesnešiem jaunajā tiesā. Tā atradīsies Rīgas Pārdaugavas tiesas ēkā, darbs jāsāk jau pēc divām nedēļām. Nevienam no izvēlētajiem deviņiem nav pieredzes tiesneša darbā. Viņi ir arī pirmie, kam nebija jākārto tiesnešu kvalifikācijas eksāmens.

Jau atlases sākumā tiek prasīta šī informācija gan no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra no sodu reģistriem, gan no Uzņēmumu reģistra par to, vai nav kādi maksātnespējas procesi pašam pretendentam, jo nevar būt par tiesnesi persona, kurai ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process un no tā izbeigšanas dienas nav pagājuši pieci gadi.