Aizvadītajā diennaktī stacionēti 44 Covid-19 pacienti

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 609 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 80 - ar smagu slimības gaitu.

Svētdien no slimnīcām izrakstīti septiņi pacienti, tostarp divi pārvesti. Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 9160 ar Covid-19 sasirgušie.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 40 līdz 49 gadiem un vēl viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.