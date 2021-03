Dzīvnieku labturības normu pārkāpumi un, iespējams, nepamatota pašvaldības finanšu līdzekļu izmaksa. Patversmē "Ulubele" konstatēti pārkāpumi

Ņemot to vērā, patversmei esot bijis jāsniedz atteikums uzņemt jaunus suņus, taču tas neesot darīts. Par to bijis informēts arī Mājokļu un vides departaments, kurš neesot veicis darbības, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu.

PVD pagājušā gada novembrī konstatējis, ka 32 suņi ir apzīmēti ar mikroshēmu jeb sačipoti. Taču dati par tiem nav ievadīti kopējā datu sistēmā. Līdz ar to esot iespējams šos suņus uzrādīt vairākkārtīgi kā no jauna vidē noķertus dzīvniekus. Līdz ar to iespējams mākslīgi palielināt to dzīvnieku skaitu, par kuru uzturēšanu maksā Rīgas pašvaldība.