Lai mīlas prieki nebeigtos pārāk ātri. Efektīvi palīglīdzekļi baudas paildzināšanai

Vieni no kvalitatīvākajiem gredzeniem ar vibroelementu ir Tenga Smart Vibe Ring . Tas apvieno visus labākos parametrus:

Ir pieejami dažādi želejas veida vai izsmidzināmi līdzekļi, kas palīdz vīrietim ilgāk nodarboties ar seksu. Lielākā daļa no tiem samazina locekļa jutību un mazina pārkairinājumu, kas parasti ātri noved pie ejakulācijas. Locekļa galviņa var būt tik jutīga, ka vīrietis var sasniegt orgasmu jau pēc dažu minūšu stimulācijas.

Atkarībā no izmantotā produkta, efekts var variēt no vieglas vēsuma sajūtas līdz pat izteiktai locekļa galviņas jutības mazināšanai ar anestezējošu efektu. Izmantojot līdzekļus dzimumakta paildzināšanai, ir rūpīgi jāseko lietošanas instrukcijai, lai sasniegtu vēlamo efektu. Gelus nepieciešams uzklāt un locekļa galviņas un iemasēt, īpaši pievēršot uzmanību saitītei – jutīgākajai locekļa daļai. Gelu var uzklāt arī visa locekļa garumā, ja arī tur ir nepieciešamība samazināt jutību, bet ir jāizvairās no vielas iekļūšanas urīnizvadkanālā. Ir svarīgi, lai līdzeklis nenokļūst uz sievietes dzimumorgāniem, jo šīs zonas jutību nav nepieciešams samazināt.