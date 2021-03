Vakcinācijas projekta birojs komentē reorganizāciju un "Manabalss" iniciatīvu

Arī veselības ministrs Daniels Pavļuts par to pirmdienas rītā izteicās raidījumā "900 sekundes", paužot sapratni par kritiku, vienlaikus norādot, ka, viņaprāt, tā ir tikai daļēji pamatota. Viņš arī atzīmēja, ka šajos divos mēnešos ir novērstas daudzas problēmas un ielikti pamati, lai notiku liela mēroga vakcinācija.

"Vakcinācijas projekta birojs bija kļuvis par zibensnovedēju dažādām bažām, tāpēc esam nolēmuši uzlabot tā darbību un reorganizēt to, pievienojot Nacionālajam veselības dienestam, tādējādi tas būs tuvāk notikumiem un dienestam, kas strādā ar veselības nozari," sacīja ministrs.

"Tajā brīdī, janvāra beigās, kad šī ideja izskanēja no veselības ministra puses, ka jāveido šādu komandu, kas varētu integrēties veselības nozarē un palīdzēt veikt vakcinācijas projekta izstrādi, kas iepriekš nebija izdarīts, cilvēki bija gatavi nākt strādāt, veltīt savas zināšanas, laiku, resursu," norāda pārstāve.

Es ceru, ka komandai izdosies vēl vairāk ieintegrēties esošajā veselības nozarē un paveikt to, kas patiesībā komandai bija uzdots – veidot vakcinācijas procesu, izstrādāt procesu, detalizēti strādāt ar ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēm, rūpēties par ar loģistiku saistītajiem izaicinājumiem."

"Līdzšinējā visaptverošas vakcinācijas pret Covid-19 projekta īstenošana ir uzrādījusi esošā pārvaldības modeļa stiprās un vājās vietas. No vienas puses, īpaša projekta koordinācijas vienība ir vajadzīga, no otras - Vakcinācijas projekta biroju gan sabiedrība, gan nozare ir uztvērusi kā kaut ko atsevišķu no nozares un ministrijas.