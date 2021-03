Bordāns: Valdības krišanas jautājums saistīts ar "diedziņu raustītājiem" no ārpuses, nevis iekšējām lietām

"Visas runas par valdības gāšanu ir saistītas ar "diedziņu raustīšanu", no kuriem viens "raustītājs" ir cietumā," teica Bordāns, netieši norādot uz politiķi Aivaru Lembergu un vienlaikus piebilstot, ka šīs runas par valdības krišanu sākušās tad, kad iespējamais ieslodzījuma termiņš šai personai kļuva "ļoti reāls".

Savukārt Saeimas frakcijas "KPV LV" priekšsēdētājs Māris Možvillo, paužot viedokli par to, kādus uzlabojumus koalīcijas darbā vajadzētu ieviest, lai valdība nekristu, norādīja, ka, viņaprāt, jāatrod spēja ieklausīties vienam otrā, kā arī spēja saprast, ka katrs ministrs cenšas savā jomā paveikt to labāko, piebilstot, ka jāskatās arī uz valsti kopumā.

"Sarunas, sadarbība un mēģinājumi saprast katra ministra teikto un to mēģināt salikt kopējā redzējumā, lai panāktu, ka valsts attīstās un iziet no krīzes spēcīgāka," teica Možvillo.

Tikmēr veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), komentējot, kādus uzlabojumus koalīcijas darbā sagaida viņa pārstāvētais politiskais spēks, uzsvēra, ka viņš un "Attīstībai/Par!" sagaidītu atbalstu jeb "pleca sajūtu" no valdības kolēģiem vakcinācijas projekta sakarā, piebilstot, ka viens ministrs vai ministrija nespēj paveikt tik milzīgu uzdevumu.

Politiķis akcentēja, ka jebkuras valdības mērs ir spēja īstenot pašai savus izvirzītos mērķus un risināt uzdevumus, kas izriet no situācijas, kurā atrodas valsts un sabiedrība. Viņaprāt, valdībai svarīgākie risināmie jautājumi ir šis rīcības mērs, kā arī nepieciešamie uzlabojumi, kas izriet no Covid-19 pandēmijas, vakcinācijas ieviešanas un iziešana no krīzes.