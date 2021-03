VIDEO ⟩ Porziņģis ar veiksmīgu ceturto ceturtdaļu nespēj glābt "Mavericks" no zaudējuma

Porziņģis spēlēja 31 minūti un 47 sekundes, realizējot sešus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu. Lielāko daļu jeb 13 punktus viņš guva trešajā ceturtdaļā, kad vienā no uzbrukumiem izcēlās ar precīzu tālmetienu teju no laukuma vidusapļa.