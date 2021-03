Kopējais pret Covid-19 vakcīnu saņēmušo skaits Latvijā pārsniedzis 100 000

Pirmdien vairums no pirmo poti saņēmušajiem bija personas vecumā virs 60 gadiem, jo to saņēma 2484 cilvēki. Tāpat pirmo poti saņēma 235 personas no citu paaugstinātas risku grupas, 170 personas ar hroniskām slimībām, 145 ārstniecības personas, 101 persona ar epidemioloģisko indikāciju - uzliesmojums, epidēmija, 52 ārstniecības iestādes darbinieki, 23 sociālo aprūpes centru darbinieki un seši to iemītnieki.