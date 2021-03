Stacionējot 85 Covid-19 pacientus, slimnīcās esošo skaits pieaudzis līdz 693

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 85 Covid-19 pacienti, tostarp viens pārvests, līdz ar to kopējais stacionāros esošo pacientu skaits palielinājies no 689 svētdien līdz 693 pirmdien, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Pirmdien no slimnīcām izrakstīti 69 pacienti, tostarp viens pārvestais. Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 9229 ar Covid-19 sasirgušie.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un trīs - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.