Dabīgais kaučuks ir unikāli elastīgs un ūdensizturīgs materiāls. Tas tiek izmantots transportlīdzekļu riepās, apavu zolēs, dzinējos, ledusskapju blīvēs, lai izolētu vadus un citas elektroniskas detaļas. To lieto prezervatīvos un apģērbā, sporta bumbās un medicīniskajā aprīkojumā. Īpaši pēdējā gada laikā tam ir bijusi galvenā loma individuālajos aizsarglīdzekļos un tērpos, ko valkā ārsti un medmāsas visā pasaulē.

Kā tik svarīga prece vispār ir nonākusi šādās briesmās?

Miljoniem šo strādnieku aprūpē gumijkokus Taizemē, Indonēzijā, Ķīnā un Rietumāfrikā, uzmanīgi noņemot koku mizu, lai iegūtu pienaini baltu sulu, kas tiek veidota loksnēs un žāvēta saulē. Šie lauksaimnieki nodrošina 85% no pasaules dabiskā kaučuka eksporta.

Tikmēr lauksaimnieki citur pasaulē joprojām saskaras ar vietējiem patogēniem, piemēram, balto sakņu slimību un citiem lapu vīrusiem, kas ir pārmetušies no kaimiņu eļļas palmu plantācijām.

"Cenai nav nekāda sakara ar ražošanas izmaksām."

"Mazie uzņēmēji uzskata, ka ienākumi ir vienādi ar cenu un apjomu," skaidro Mejers. Zemās cenas ir arī atturējušas stādīt jaunus kokus, lai paglābtu esošos kokus no komerciālā mūža beigām, un daudzi lauksaimnieki stādījumus ir pilnībā pametuši.

"Tā kā gumijas cena krītas, lauksaimnieki pāriet no gumijas ražošanas uz kokmateriālu pārdošanu, lai gūtu ātrāku un lielāku peļņu, un tā vietā audzē eļļas palmas."

Šie faktori kopā nozīmē to, ka pasaule tagad atrodas stadijā, kad dabiskā kaučuka piedāvājums neatpaliek no pieprasījuma. 2019. gada beigās izskanēja brīdinājumi, ka globālais piedāvājums 2020. gadā samazināsies par vienu miljonu tonnu, kas ir aptuveni 7% no saražotās produkcijas. Tad sākās pandēmija.