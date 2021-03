Vai zinātne var pierādīt dieva eksistenci? Uz šo jautājumu atbildi meklēja britu raidsabiedrība BBC, vaicājot "The Open" universitātes Planetārija un kosmosa zinātņu profesorei Monikai Greidijai.

"Es tobrīd joprojām ticēju Dievam (tagad esmu ateists), kad kādā seminārā dzirdēju jautājumu, kuru savulaik ir uzdevis Einšteins. Šis jautājums mani satrieca ar savu eleganci un dziļumu:" Ja pastāv Dievs, kas ir radījis Visumu, visus fizikas likumus, vai tas nozīmē, ka Dievs seko pats saviem likumiem? Vai arī Dievam ir citi likumi un viņš var pārvietoties ātrāk par gaismu, tādejādi spējot atrasties divās vietās vienlaicīgi?" Vai atbilde uz šo jautājumu mums varētu pierādīt Dieva eksistenci vai arī šeit krustojas zinātniskais empīrisms un reliģiskā ticība bez patiesas atbildes?" raksta 67 gadus vecais Deivids Frosts no Losandželosas.

"Ja Dievs nespētu pārkāpt fizikas likumus, tad viņš neapšaubāmi nebūtu tik varens, kā to varētu gaidīt no augstākās būtnes. Ja Dievs varētu tos pārkāpt, kāpēc mēs neesam redzējuši nevienu pierādījumu tam, ka Visumā kādreiz būtu pārkāpti fizikas likumi?" retoriski jautā Monika.

Lai risinātu šo jautājumu, vispirms vajadzētu to sadalīt. Pirmkārt, vai dievs var pārvietoties ātrāk nekā gaisma? Uz šo jautājumu jāskatās tikai pēc nominālvērtības. Gaisma pārvietojas ar aptuvenu ātrumu - 299 500 kilometri sekundē. Skolā tika mācīts, ka nekas nevar būt ātrāks par gaismu. Bet vai tā ir taisnība?

Profesore norāda, ka lietas kļūst interesantas brīdī, ja pētī, cik tālu gaisma ir aizceļojusi kopš "lielā sprādziena". Balstoties uz teoriju, ka visa sākumā ir "lielais sprādziens" un to, ka gaismas ātrums ir aptuveni 300 000 km/s, var izrēķināt, ka 13,8 miljardu gadu laikā gaisma ir aizceļojusi aptuveni 1,3 x 10 x 23 kilometrus.

Visumā ir daudz vairāk objektu nekā cilvēki var redzēt, taču vistālākais objekts, ko var saskatīt ar Habla kosmisko teleskopu ir galaktika ar nosaukumu GN-z11. Tā atrodas aptuveni 13,4 miljardu gaismas gadu attālumā, kas nozīmē, ka ir vajadzīgi 13,4 miljardi gadu, lai gaisma no šīs galaktikas nonāktu pie mums.

Daudzi kosmologi uzskata, ka Visums varētu būt daļa no krietni plašāka kosmosa jeb multiversa, kur pastāv vairāki atsevišķi Visumi, taču tie savā starpā "nemijiedarbojas". Multiversa ideju balsta inflācijas teorija - Visums ievērojami paplašinājās pirms tas kļuva 10^-32 sekundes vecs.

"Inflācijas teorija ir svarīga, jo tā var izskaidrot, kāpēc Visumam ir tāda forma un struktūra, kādu mēs to redzam sev apkārt," norāda profesore.

Citi saka, ka mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ieraugot bioloģiski draudzīgus fizikas likumus, jo galu galā tie mūs ir radījuši. Daži ticīgie tomēr apgalvo, ka tas norāda uz to, ka Dievs pastāv," stāsta profesore.

Tas viss ir ļoti hipotētisks un viena no lielākajām kritikām multiversa teorijai ir tāda, ka mūsu Visuma un citu Visumu starpā šķietami nav bijusi mijiedarbība, līdz ar to multiversa jēdzienu nevar nekādi pārbaudīt.

Teorija izveidojusi jēdzienu, ko sauc par "kvantu sapīšanos": spocīgi savienotas daļiņas. Ja ir sapinušās divas daļiņas, jūs automātiski manipulējat ar tās partneri, pat ja tās atrodas ļoti tālu viena no otras un bez abu mijiedarbības.

Iedomājieties daļiņu, kas sadalās divās apakšdaļiņās - A un B. Apakšdaļiņu īpašībām jāpapildina sākotnējās daļiņas īpašības - tas ir saglabāšanas princips. Piemēram, visām daļiņām piemīt kvantu īpašība, ko sauc par "griezienu" - tās kustās it kā tās būtu mazas kompasa adatas. Ja sākotnējai daļiņai "grieziens" ir nulle, vienai no abām apakšdaļām jābūt pozitīviem griezieniem, bet otrai jābūt negatīviem griezieniem. Tas nozīmē, ka katrai no A un B ir 50% iespēja iegūt pozitīvu vai negatīvu griezienu.