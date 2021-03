"VEF Rīga" FIBA Čempionu līgas spēlē piedzīvo zaudējumu Tenerifē

Mājinieki spēles sākumā uzsvaru uzbrukumā lika uz gruzīnu centru Giorgi Šermadini, kurš ar četriem precīziem metieniem guva deviņus no 12 komandas punktiem. Pēc tam saka darboties arī mājinieku "tālā artilērija" - trīspunktu metienu izpildītāji, it īpaši izceļoties Sasu Salinam, kurš puslaikā iemeta četrus no sešiem tālmetieniem, kopā spāņiem puslaikā realizējot septiņus no 15 metieniem, kamēr rīdziniekiem precīzi bija četri no 13 raidījumiem.