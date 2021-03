Ceturtdien gaidāms EZA slēdziens par "AstraZeneca" vakcīnas izmantošanu

Kā aģentūru LETA informēja ZVA, lēmums pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības valstīm par trombembolijas un līdzīgiem gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas.

ZVA arī akcentēja, ka veselības sarežģījumi, tostarp trombembolijas gadījumi, var tikt novēroti iedzīvotāju vidū dažādu iemeslu dēļ, neatkarīgi no zaļu lietošanas vai vakcinācijas, jo to iemesli var būt dažādi.

Tikmēr otrdien EZA nāca klajā ar paziņojumu, ka aģentūra ir stingri pārliecināta par ieguvumiem no "AstraZeneca" vakcīnas. "Mēs joprojām esam stingri pārliecināti, ka ieguvumi no "AstraZeneca" vakcīnas, novēršot Covid-19 un ar to saistīto hospitalizācijas un nāves risku, atsver šo blakņu risku," preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka. Arī Pasaules Veselības organizācija rekomendē turpināt izmantot "AstraZeneca" vakcīnu.