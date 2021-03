Striktākas prasības klātienes darbam un mācības svaigā gaisā. Saeima pārapstiprina virkni valdības pieņemto lēmumu

Saeima akceptē to, ka epidemioloģiski drošākajās pašvaldībās izglītības procesu var organizēt svaigā gaisā

Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), lai samazinātu izglītojamo psihoemocionālo slodzi pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem daļu no formālās vai neformālās izglītības programmas var apgūt klātienē, ārtelpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Izglītojamo grupai, kas piedalās izglītības programmas īstenošanā, nedrīkst būt lielākai par 20 izglītojamajiem.

IZM bija izstrādājusi trīs variantus par mācību organizēšanu svaigā gaisā. No tiem "C" variants nosaka, ka vienā mācību grupā var piedalīties 20 cilvēku, bet tikai epidemioloģiski drošajās pašvaldībās, kuru divu nedēļu saslimstību slieksnis nepārsniedz 250. Pašvaldības vērtētu pēc papildu kritērijiem, lai pārliecinātos, ka pašvaldība atbilst "drošas skolas" principam.

Vienlaikus viņš aktualizēja jautājumu par kontroli. Pēc viņa domām, kontrole ir laba tad, ja tā ir pārdomāta un tiek precīzi pateikts, kā to organizē un kādas ir tiesības un pienākumi ir katrai kontrolējošajai institūcijai. Viņaprāt, Ministru kabinetam būtu "jāizbeidz rīkoties tā, kā tas uzskata par nepieciešamu", lai Saeimai nebūtu jāapstiprina "visas tās muļķības".

Ministru kabinets iepriekš lēma, ka atsevišķos gadījumos, vadoties no epidemioloģiskajiem apstākļiem, kas mazina Covid-19 izplatības riskus, mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var nodrošināt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā 220, lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā.

Savukārt, ja saslimstības rādītājs ir ne vairāk par 250, no 16.marta var lemt par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiks balstīts uz vairākiem epidemioloģiskajiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem, vienlaikus vērtējot tos kontekstā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju.