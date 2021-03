Kariņš rosina precīzāk noteikt intervālu, pēc kura jāsaņem otrā koronavīrusa vakcīnas deva

Premjers norādīja, ka patlaban nav skaidri noteikts intervāls otrās potes saņemšanai. "Ja man rodas šāds jautājums, tāds radīsies arī citiem. Ja ir informācija, ka otrā pote jāsaņem laika posmā "no - līdz", tad cilvēki vēlas konkrētību. Ir jābūt skaidrai atbildei," uzsvēra Kariņš.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) skaidroja, ka otrās vakcīnas devas saņemšanas intervāls ir atrunāts Vakcinācijas rokasgrāmatā, un tas ir no devītās līdz 12.nedēļai "AstraZeneca" vakcīnas gadījumā.

Līdz ar to, eksperta ieskatā, vajadzētu vadīties pēc pacientu ērtības, plānojot otro vakcīnas devu ar intervālu, lai neradītu bažas cilvēkiem par to, ka, ja kādu iemeslu dēļ neizdodas ierasties uz vakcīnu, tad nāksies vakcinēties no jauna.