Lietuva piektdien atsāks vakcinēšanu ar "AstraZeneca"

"Vakcinācija ar "AstraZeneca" vakcīnu tiks atsākta rīt no rīta," žurnālistiem pavēstīja Lietuvas veselības ministrs Arūns Duļķis.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".