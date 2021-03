Ceturtdien ar "Moderna" un "Pfizer" vakcīnām tika sapotēti 268 cilvēki

Iespējams, šodien vakcinācijas tempi varētu pieaugt, jo vakar Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 atzinusi par drošu. EZA vadītāja Emera Kuka pavēstīja, ka "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus. Komiteja arī ir secinājusi, ka vakcīna nav saistīta ar trombembolijas gadījumu vai asins recekļu riska pieaugumu."