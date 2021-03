Pēc ilgas izmeklēšanas PVO atklājusi Covid-19 rašanās avotu

Šīs savvaļas fermas, no kurām daudzas atrodas Juņnaņas provincē, visticamāk, ar dzīvniekiem apgādāja Uhaņas jūras velšu tirgus tirgotājus. Tieši tur 2019. gadā tika novēroti agrīnie Covid-19 saslimšanas gadījumi, izdevumam "NPR" stāstīja PVO slimību eksperts Pēters Daszaks.

Dažus no šiem tirgū nogādātajiem dzīvniekiem ar SARS-CoV-2 vīrusu inficēja fermu rajonā mītošie sikspārņi. PVO nākamo nedēļu laikā plāno publicēt pilnu ziņojumu par šo atklājumu.

Janvārī PVO komandas eksperti devās ceļā uz Ķīnu, lai izpētītu, kā sākusies pandēmija, kurā jau ar vīrusu inficējušies vairāk nekā 120 miljoni cilvēku, bet miruši 2,6 miljoni cilvēku visā pasaulē. Vīrusa izcelsmi jau ieskāvušas daudzas sazvērestību teorijas, to skaitā arī teorija, ka vīruss ir “izbēdzis” no kādas Uhaņas laboratorijas. Pagājušajā mēnesī PVO eksperti šo teoriju noraidīja.

Pamatdoma, kurai piekrīt lielākā daļa zinātnieku, ir tāda, ka koronavīruss kādu laiku ir cirkulējis sikspārņos un beigu beigās nonācis cilvēkā. Visticamāk, ar kādas starpnieka sugas palīdzību. Tieši to arī noskaidroja PVO eksperti pēc mēnešiem ilgas izmeklēšanas, proti, vīruss no sikspārņiem Ķīnas dienvidos nonāca savvaļas fermas dzīvniekos, bet pēc tam cilvēkos.

Savvaļas fermas ir daļa no projekta, kuru Ķīnas valdība attīsta jau 20 gadu. Projekta mērķis ir no posta un nabadzības izvilkt Ķīnas lauku populācijas.

Tomēr 2020. gada februārī Ķīnas valdība šīs fermas slēdza, visticamāk, uzskatot, ka tās ir daļa no vīrusa ceļa no sikspārņiem uz cilvēku. Valdība fermeriem izsūtīja instrukcijas par to, kā nogalināt, aprakt vai sadedzināt dzīvniekus, lai slimība neizplatītos.