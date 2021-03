Latvija saņēmusi "Moderna" un "AstraZeneca" vakcīnu šīs nedēļas piegādes

Pēc tam, kad iepriekšējais noliktavas pakalpojumu un loģistikas pakalpojumu sniedzējs neizpildīja līguma nosacījumus par vakcīnu piegādi, Covid-19 vakcīnu noliktavas un loģistikas pakalpojumus pārņēmušas divas vakcīnu loģistikas kompānijas - AS "Recipe Plus" un SIA "Magnum Medical", kas līdz pirmdienai nodrošinās vakcīnu piegādi pa visu Latviju.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".