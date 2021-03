Kādas Zodiaka pārstāvju īpašības visaugstāk novērtē viņu draugi?

Jūs esat ārprātīgi tieši un vienmēr mēdzat teikt visu tieši tā, kā tas ir. Ja jūsu draugam ir slikta situācija, jūs ne tikai ļausiet viņiem uz to objektīvi paskatīties, bet arī palīdzēsiet sakārtot radušās grūtības.

Jūs zināt, kā piedot. Ja jūsu draugi jūs aizskar to grūtību dēļ, ar kurām viņi šobrīd saskaras, jūs viņiem piedosiet, labi zinot, ka visi saskaras ar noteiktām grūtībām un, iespējams, ne vienmēr var cienīgi izkļūt no šādām situācijām. Jūs ļaujat viņiem kļūdīties, zinot, ka no tā nav pasargāts neviens.