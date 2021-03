Pēc aukstām brīvdienām nākamnedēļ gaidāms silts un pavasarīgs laiks

Sestdien mākoņu daudzums samazināsies un diena paies bez nokrišņiem. Naktī saglabāsies mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, savukārt dienā tas iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un piekrastes rajonos būs brāzmains.

Svētdien Latviju no ziemeļrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, lielākajai daļai valsts teritorijas atnesot sniegu un slapju sniegu. Vietām snigšana būs ilgstoša un sniega sega pieaugs vēl par dažiem cm.

Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu puses vējam, valsts teritorijā ieplūdīs siltāks gaiss, un aukstums palēnām atkāpsies. Gaisa temperatūra no pirmdienas līdz ceturtdienai pakāpeniski paaugstināsies no 0…+4° līdz +5…+10° dienās un no 0…-6° līdz +1…+4° naktīs.