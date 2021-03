Trombozes risks pēc "AstraZeneca" potes pret Covid-19 novērots sievietēm vecumā no 20 līdz 50 gadiem

Profesore uzskata, ka nevajadzētu krist panikā un prognozēt, ka būs tromboze pēc vakcīnas ievadīšanas. "Riska grupa ir sievietes vecumā no 20 līdz 50 gadiem, tāpat ir jāvērtē, vai viņas ir slimojušas ar kādām imūnajām slimībām, kādus medikamentus lieto, kā arī hormonālo kontracepciju, ja tāda ir lietota, kas arī ir viens no riska faktoriem trombozei," norādīja Lejniece.

Viņa aicina izvērtēt datus par to, cik cilvēku dienā Latvijā nomirst no Covid-19 komplikācijām, un paskatīties, kāds ir labums un glābtās dzīvības ar vakcīnām pret to ļoti mazo risku sapotēšanās gadījumā, ja vispār šāds risks pastāv.