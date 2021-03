Pagarināts obligāti iesniedzamās gada ienākumu deklarācijas termiņš un atcelti izdevumu ierobežojumi saimnieciskās darbības veicējiem

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2020.gadu jāsniedz obligāti, ir aicināti to iesniegt VID līdz 1.jūlijam. Vienotajā nodokļu kontā aprēķināto nodokļa summu ir jāiemaksā līdz 2021.gada 23.jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, tad to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trijos maksājumos - līdz 2021.gada 23.jūlijam, 23.augustam un 23.septembrim -, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Tāpat gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz, ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai gūti ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, kā arī, ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.