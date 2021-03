Eiropas Savienības (ES) līderu sanāksmē lielu atsaucību guvusi ideja par vienota Covid-19 vakcinācijas sertifikāta jeb pases ieviešanu Eiropā. Dažās valstīs to dēvē arī par zaļo sertifikātu, jo elektroniskajā dokumentā būtu informācija ne tikai par vakcināciju, bet arī par Covid-19 testu rezultātiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja, ka vienošanās par nepieciešamās informācijas apjomu jau ir panākta. Tomēr gala lēmums par to, ko iesākt ar šādu sertifikātu, būs katras dalībvalsts ziņā.

Kas ir digitālais zaļais sertifikāts jeb vakcinācijas pase?

Covid-19 vakcinācijas pases jeb zaļie sertifikāti ir juridiski saistoši dokumenti, kurus stingri pamatos ES tiesību aktos. Tās sniegs pierādījumu citām valstīm, ka ceļotājs ir vakcinēts pret Covid-19 vai arī to ir izslimojis.

Ar šo sertifikātu palīdzību cilvēki iegūs neierobežotu piekļuvi starptautiskajiem lidojumiem, restorāniem, bāriem, tūrisma objektiem un festivāliem. Tas arī nozīmē to, ka ceļotājiem nebūs jāievēro karantīna, ieceļojot citā valstī.

Lai veicinātu drošu un brīvu ceļošanu, pastāv trīs dažādi vakcinācijas sertifikāti. Pirmkārt, vakcīnas sertifikāti, kuros norādīta izmantotā vakcīna, dati un potēšanas vieta, ka arī ievadīto devu skaits. Otrkārt, negatīva testa sertifikāti. Treškārt, medicīniskās izziņas cilvēkiem, kuri pēdējo 180 dienu laikā ir atveseļojušies no Covid-19.

Kā darbosies pasu sistēma?

Tāpat plānots, ka EK izveidos sistēmu, lai nodrošinātu, ka visus sertifikātus var verificēt visā ES, un palīdzēs dalībvalstīm tos tehniski ieviest. Dalībvalstis joprojām ir atbildīgas par to, kurus ceļotājiem piemērojamos sabiedrības veselības ierobežojumus var atcelt, bet tām šādi atbrīvojumi tāpat būs jāpiemēro ceļotājiem, kuriem ir digitālais zaļais sertifikāts.

Ceļojot ES, visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav vakcinēti, jābūt iespējai izmantot priekšrocības, ko sniedz digitālais zaļais sertifikāts. Lai novērstu nevakcinētu personu diskrimināciju, EK ierosina izveidot ne vien vienotu vakcīnas sertifikātu, bet arī Covid-19 testēšanas sertifikātus un sertifikātus personām, kuras pārslimojušas Covid-19.

Trešās pasaules valstis un vakcīnas

EK viceprezidents Margaritis Šinas sarunā ar portālu "Euronews" izklāstīja EK piedāvātā sertifikāta ideju un to, kā tiktu organizēta digitālā sistēma.

Šinas sacīja: "Šeit ir, galvenokārt, divas lietas. Pirmkārt, sertifikāts nav tikai par vakcinācijas pierādīšanu, bet arī par negatīva testa pierādīšanu. Otrkārt, sertifikāts attiecas uz to, lai norādītu, vai ceļotājs ir izveseļojies no Covid-19, tāpēc nav nepieciešama obligāta vakcinēšanās. Lai varētu ceļot, ir jāatzīmē viena no trim ailēm."