Latvijā fiksēts pirmais gadījums, kad vakcīna pret Covid-19 nav iedarbojusies

Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs līdz šim ir izanalizējis vīrusa genomu vairāk nekā diviem tūkstošiem saslimušo, to skaitā arī tiem, kuri sasirguši pēc vakcinācijas, zino LTV "Panorāma". Pētījumu centra Zinātniskās padomes vadītājs Jānis Kloviņš atklāj, ka vismaz vienam no šiem saslimušajiem izdevies atrast vīrusa mutāciju, kas ļauj vīrusam izvairīties no vakcīnu efekta.