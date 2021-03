Epidemiologs: Jo ilgāk vilcināsimies, jo lielākas iespējas vīrusam vairoties un mutēt

Epidemiologs Trojanskis intervijā sacīja, ka pat, ja daudziem cilvēkiem šobrīd Latvijā ir bažas un skepse par vakcinēšanos pret Covid-19 un 20% no sabiedrības nevēlas vakcinēties, tad vismaz 30% līdz 50% ir gatavi vakcinēties tūlīt.

"Viņu draugi nenonāk slimnīcās un necieš no smagām komplikācijām, un tas būs galvenais veids, kā pārliecināt skeptiskāk noskaņoto sabiedrības daļu," sacīja Trojanskis.

"Ja mēs iztēlojamies situāciju, kur mēs savakcinējam 50 % no sabiedrības un tad vairs neko nedarām 10 gadus, tad otrajos 50% vīruss vairojas un akumulējas jaunas mutācijas, tad mēs veicinām vīrusa evolūciju, kur vienreiz vīruss mutēs tādā veidā, lai inficētu cilvēku, kurš ir saņēmis vakcīnu un parādīsies jauns vīrusa variants," sacīja epidemiologs.

"Bet tas notiek arī bez vakcinācijas, tādēļ vakcinācija to nevar stimulēt, tāpēc mums ir jāiet absolūti noteikti no matemātiskā skata punkta uz to, ka vakcinē visus, kas vēlas, arvien straujāk un tad mēs samazināsim jaunu variantu rašanos," teica Trojanskis.