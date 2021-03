Pirmdien stacionēti 79 Covid-19 pacienti

Pirmdien no slimnīcām izrakstīti 72 pacienti, tai skaitā divi pārvestie, savukārt līdz šim kopumā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 9599 ar Covid-19 sasirgušie.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem pieci bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet četri bijuši vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Līdz šim Latvijā mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1840 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.