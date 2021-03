Stradiņa slimnīcas Kardioloģijas centrā veikta Baltijas valstīs unikāla operācija

Mirdzaritmija ir izplatīts sirds ritma traucējums - viens no bīstamākajiem insulta riska faktoriem, kad sirds priekškambari nevis ritmiski saraujas, bet trīc jeb mirgo. Tā rezultātā sirdī asinis lēnāk nokļūst no priekškambariem kambaros, un tas var veicināt trombu veidošanos. Savukārt šie trombi var izkļūt no sirds un nonākt smadzenēs, aizsprostot artērijas un pārtraukt asinsapgādi smadzenēs, izraisot insultu.