Evelīna Pārkere sākusi jaunas attiecības, tomēr mīļotā personību neatklāj

"Tas nenozīmē, ka es nevēlos dalīties ar mūsu kopīgajiem piedzīvojumiem un ikdienas gaitām. Grūti to būtu nedarīt, ņemot vērā to, ka esam kopā 24/7, un taču mans "Instagram" vienmēr ir bijusi platforma, kur varu dalīties ar savu dzīvi. Arī šoreiz vēlos dalīties ar savu dzīvi un savām attiecībām, taču, lūdzu, - ja gan es, gan šis cilvēks vēlas palikt privāts, tad vienalga, vai būs man jāliek pa virsu "emoji", vai jāgriež bildē galva nost no pleciem, bet tāds ir mūsu abu lēmums, un es lūdzu jums to respektēt."