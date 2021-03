Valmieras Kultūras centrā iekārto masu vakcinācijas pret Covid-19 centru

"Vietas izvēle ir piemērota, lai to ātri un ērti sasniegtu gan Valmieras, gan apkārtējo novadu iedzīvotāji, kuri ieradīsies ar sabiedrisko transportu vai automašīnām. Tas būs ērti sasniedzams un pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām," skaidroja pašvaldības pārstāve.

Melece uzsvēra, ka Valmieras iedzīvotāji ir vieni no aktīvākajiem, kuri piesakās vakcinācijai, līdz ar to svarīgākais, kas tiks prasīts no vakcinācijas procesa organizētājiem, būs nodrošināt vakcīnas un iedzīvotāju sarakstus.