Aizvadītajā nedēļā saņemti 49 ziņojumi par blakusparādībām pēc vakcinēšanas pret Covid-19

No visiem saņemtajiem 32 ziņojumi bijuši par mazāk būtiskām blakusparādībām, bet 17 - par būtiskām blakus parādībām. Pagājušajā nedēļā saņemts par 20% mazāk ziņojumu, salīdzinot ar nedēļu pirms tam, kas saistīts ar pauzi vakcinēšanas procesā.

Kopš vakcinācijas sākšanas zināms par sešiem nāves gadījumiem trīs līdz 17 dienu laikā pēc vakcinācijas. Mirušās personas bijušas vecumā no 60 līdz 89 gadiem. Ziņojumā pausts, ka nevienā no šiem gadījumiem nav konstatēta cēloņsakarība ar vakcināciju. Divos no sešiem gadījumiem turpina vērtēt cēloņsakarību.